“TRE FLEBO | ERO DISIDRATATA” | BELEN SALTA LA REGISTRAZIONE DI TU SI QUE VALES

Disavventura per la neo mamma BELEN Rodriguez che ad una settimana dal parto – la sera della vittoria dell'Italia agli Europei ha dato alla luce la secondogenita Luna Marì – è tornata a condurre Tu Sì Que VALES, lo show di Maria De Filippi di cui sono iniziate le registrazioni a Roma la scorsa settimana. Nelle prime due puntate la showgirl era assente. Questa settimana sono in calendario tre registrazioni: ieri, oggi e domani. BELEN oggi non è riuscita a prendere parte allo show di Canale 5 che tornerà a settembre con l'ottava stagione. Buona ripresa e massima cautela. Prima la salute! Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita.

