Trasporto aereo, Giovannini: ITA ha possibilità di giocare ruolo importante (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Italia Trasporto aereo – ITA potrà essere un vettore nazionale con valide possibilità di crescita e sviluppo; le partnership con altre società del Trasporto aereo sono sicuramente nelle ipotesi future; riguardo agli esuberi, confidiamo anche nel piano di crescita per il settore aviation, in modo che potranno esserci recuperi da altri segmenti, come l’handling. E’ quanto ha dichiarato il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione della presentazione odierna del “Rapporto e Bilancio sociale 2020” dell’Enac – Ente nazionale ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Italia– ITA potrà essere un vettore nazionale con validedi crescita e sviluppo; le partnership con altre società delsono sicuramente nelle ipotesi future; riguardo agli esuberi, confidiamo anche nel piano di crescita per il settore aviation, in modo che potranno esserci recuperi da altri segmenti, come l’handling. E’ quanto ha dichiarato il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico, in occasione della presentazione odierna del “Rapporto e Bilancio sociale 2020” dell’Enac – Ente nazionale ...

