Tragedia in spiaggia: don Casimiro annega, soccorsi inutili. Tre giorni per capire che era lui (Di martedì 20 luglio 2021) Tragedia a Marina di Massa Carrara. Il mare si è preso la vita di don Casimiro, 63 anni. Era annegato 3 giorni fa nelle acque poco lontane dalle spiagge, tradito forse dal mare grosso. L’unico appiglio per riconoscerlo, un crocefisso al collo. Quando il telefono non smetteva di squillare a vuota, tutto è stato chiaro. Non appena l’identità è stata resa nota, una ventata di dolore e commozione si è sollevata. Don Casimiro, sacerdote polacco , recentemente vice cancelliere della curia di Koszalin e cappellano del santuario di Góra Che?mska in Polonia, pur essendo stato il segretario del vescovo diventato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021)a Marina di Massa Carrara. Il mare si è preso la vita di don, 63 anni. Erato 3fa nelle acque poco lontane dalle spiagge, tradito forse dal mare grosso. L’unico appiglio per riconoscerlo, un crocefisso al collo. Quando il telefono non smetteva di squillare a vuota, tutto è stato chiaro. Non appena l’identità è stata resa nota, una ventata di dolore e commozione si è sollevata. Don, sacerdote polacco , recentemente vice cancelliere della curia di Koszalin e cappellano del santuario di Góra Che?mska in Polonia, pur essendo stato il segretario del vescovo diventato ...

Advertising

infoitinterno : Torre delle Stelle, tragedia in mare: muore un sub nella spiaggia di Cannesisa - L'Unione - UnioneSarda : #Sardegna - Torre delle Stelle, tragedia in mare: muore un sub nella spiaggia di Cannesisa - tifosipalermoit : Una giornata estiva scandita da una tragedia che ha colpito Mondello e la sua spiaggia. -