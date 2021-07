Tra l’Italia vincente di Mancini e l’Italia dei problemi di sempre (Di martedì 20 luglio 2021) A una settimana circa dalla grande vittoria degli azzurri a Wembley, si è potuto notare che molti osservatori vedono in quella vittoria un possibile segnale per la ripresa del Paese. Anche il New York Times ha applaudito alla rinnovata credibilità del Paese di Roberto Mancini e Mario Draghi, ma sono fiorite interpretazioni forse un po’troppo generose, ottimistiche e creative sugli effetti della vittoria degli azzurri, così come sulla riscossa del Paese. Basti notare il caso di un sottosegretario che ha dichiarato che la vittoria porterà il 7% di Pil in più. D’altronde, il nostro è un Paese di creativi… la vittoria degli azzurri è stata certamente un miracolo, grazie ... Leggi su formiche (Di martedì 20 luglio 2021) A una settimana circa dalla grande vittoria degli azzurri a Wembley, si è potuto notare che molti osservatori vedono in quella vittoria un possibile segnale per la ripresa del Paese. Anche il New York Times ha applaudito alla rinnovata credibilità del Paese di Robertoe Mario Draghi, ma sono fiorite interpretazioni forse un po’troppo generose, ottimistiche e creative sugli effetti della vittoria degli azzurri, così come sulla riscossa del Paese. Basti notare il caso di un sottosegretario che ha dichiarato che la vittoria porterà il 7% di Pil in più. D’altronde, il nostro è un Paese di creativi… la vittoria degli azzurri è stata certamente un miracolo, grazie ...

Advertising

amnestyitalia : L’Italia è tra gli ultimi cinque stati dell’UE a non avere una norma che preveda la riconoscibilità degli operatori… - elio_vito : Oggi su @repubblica, 'Da Orban ai sauditi gli autocrati spiavano i telefoni dei reporter', e l'intervista al vicepr… - StefanoFeltri : L’altra carriera di @EnricoLetta nel business degli ex premier Ecco cosa faceva a Parigi prima di tornare in It… - RenzoCianchetti : RT @4everAnnina: Tra oggi e domani attraverserò l’Italia: 1400 km da non vaccinata, non tamponata, ma certa di essere sana come un corallo.… - IlFlaco : Io la prima dose ce l'ho tra una settimana... Se non è una cosa discriminatoria questa ma del resto,l'Italia è una… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra l’Italia Pellè tra l’Italia e l’estero: il Feyenoord sogna il grande ritorno Calcio News 24