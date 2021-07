Tornano caldo e afa sull’Italia, picchi di 40°C: ecco dove (Di martedì 20 luglio 2021) Nei prossimi giorni l’Italia tornerà a essere protetta dall’anticiclone africano che pompando aria calda direttamente dal deserto del Sahara non farà altro che far decollare le temperature su gran parte delle regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che i valori massimi potranno sfiorare e addirittura toccare i 40°C come in Sardegna, ad esempio a Oristano e Sanluri. Inizierà a fare molto caldo anche sul resto d’Italia, specie al Centro-Nord con valori diurni fino a 34-35°C a Roma, Firenze, Mantova, Pavia, Rovigo, Bologna. Fino a 32-34°C su molte città del Veneto, della Toscana, del Piemonte, della Campania (anche Napoli). Oltre al ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) Nei prossimi giorni l’Italia tornerà a essere protetta dall’anticiclone africano che pompando aria calda direttamente dal deserto del Sahara non farà altro che far decollare le temperature su gran parte delle regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che i valori massimi potranno sfiorare e addirittura toccare icome in Sardegna, ad esempio a Oristano e Sanluri. Inizierà a fare moltoanche sul resto d’Italia, specie al Centro-Nord con valori diurni fino a 34-35°C a Roma, Firenze, Mantova, Pavia, Rovigo, Bologna. Fino a 32-34°C su molte città del Veneto, della Toscana, del Piemonte, della Campania (anche Napoli). Oltre al ...

Al centro: sole e caldo a tratti intenso. Al sud: soleggiato. Giovedì 22. Al nord: possibili temporali su Lombardia e Alpi. Al centro: bel tempo e clima caldo. Al sud: sole prevalente.

