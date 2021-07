Torino, Buongiorno: «Juric mi dà tanti consigli, c’è empatia. Sogno la Nazionale» (Di martedì 20 luglio 2021) Il giovane difensore del Torino Alessandro Buongiorno si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport Alessandro Buongiorno, giovane difensore del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi sogni e obiettivi e dell’arrivo di Juric sulla panchina granata. OBIETTIVI – «Non mi piace parlare degli obiettivi, preferisco cercare di raggiungerli. Voglio dare il massimo, impegnarmi per riuscire a farmi vedere dal mister e giocare il più possibile. Sto lavorando sperando che questo diventi l’anno in cui potrò impormi». Juric – «Ci fa lavorare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Il giovane difensore delAlessandrosi è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport Alessandro, giovane difensore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi sogni e obiettivi e dell’arrivo disulla panchina granata. OBIETTIVI – «Non mi piace parlare degli obiettivi, preferisco cercare di raggiungerli. Voglio dare il massimo, impegnarmi per riuscire a farmi vedere dal mister e giocare il più possibile. Sto lavorando sperando che questo diventi l’anno in cui potrò impormi».– «Ci fa lavorare ...

