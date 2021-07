Tokyo, Paola Egonu portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura (Di martedì 20 luglio 2021) La pallavolista italiana Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei giochi di Tokyo Manca ormai pochissimo al via delle Olimpiadi di Tokyo. Venerdì alle ore 13:00 italiane ci sarà la cerimonia di apertura, seguita dalla classica sfilata degli atleti. Per l’Italia, i portabandiera del tricolore saranno Elia Viviani e Jessica Rossi. Non saranno però gli unici azzurri a sfilare come portabandiera. Infatti, la pallavolista Paola Enogu è stata scelta dal CIO ... Leggi su zon (Di martedì 20 luglio 2021) La pallavolista italianaporterà la bandieraalladidei giochi diManca ormai pochissimo al via delle Olimpiadi di. Venerdì alle ore 13:00 italiane ci sarà ladi, seguita dalla classica sfilata degli atleti. Per l’Italia, idel tricolore saranno Elia Viviani e Jessica Rossi. Non saranno però gli unici azzurri a sfilare come. Infatti, la pallavolistaEnogu è stata scelta dal CIO ...

