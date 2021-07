Tokyo 2021 | l’imperatore giapponese Naruhito presente alla cerimonia d’apertura

(Di martedì 20 luglio 2021) Una lieta notizia arriva dal Giappone e riguarda ladelle Olimpiadi di2020, in programma venerdì 23 luglio. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa della casa imperiale,sarà. La sua non sarà, stando a quanto riportano le cronache, una presenza di pura circostanza. Dovrebbe essere, infatti, proprio, patrono onorario delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, a dichiarare aperti i Giochi Olimpici nel corso della. Come da protocollo, ...

Advertising

Open_gol : Quando Malagò glielo ha fatto sapere è scoppiata in lacrime - Agenzia_Ansa : 'Cancellazione dei Giochi? Se il Covid aumenta ci consulteremo' #ANSA - SkySport : Paola #Egonu scelta tra i portabandiera del Cio nella cerimonia di apertura a Tokyo 2020 #SkySport #Tokyo2020 - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Tokyo2020 Ci sarà anche l'imperatore Naruhito e non sarà una presenza di pura circostanza la sua nella cerimonia d'apertura… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Tamberi e Jacobs le punte azzurre. L’ultima medaglia il bronzo di Donato nel triplo a Londra 2012 #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2021

Sport Fanpage

La situazione sanitaria continua a peggiorare nel Paese, dove si teme che la variante Delta possa atterrare con i voli in arrivo aper la competizione. Gran parte della popolazione giapponese ...Ma a soli tre giorni dall'apertura ufficiale dei Giochi di2020, resta ancora un clima di incertezza dovuto all'evolversi della pandemia di Covid in Giappone L'Ema valuta un nuovo vaccino della ...Di ritorno da Marietta, dopo l'incredibile 9''84 che potrebbe valergli il record europeo il basilese non nasconde il suo stupore. 'Ma il crono ha parlato' ...Una lieta notizia arriva dal Giappone e riguarda la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma venerdì 23 luglio. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa della casa imper ...