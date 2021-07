Tokyo 2021 | la First Lady Jill Biden sarà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di martedì 20 luglio 2021) Venerdì 23 luglioil giorno dell’inizio di un percorso che si spera meno tormentato di questo avvicinamento. Il riferimento è alledid’. La questione Covid alimenta tanti discorsi e l’aggiornamento dei positivi nella bolla olimpica non favorisce uno stato di serenità. Il totale dei contagi accertati dal 1° luglio a oggi è pari a 72. Le autorità locali, da questo punto di vista, stanno facendo di tutto per garantire il corretto sviluppo del programma per infondere un minimo di tranquillità sia agli atleti chepopolazione, ...