Tokyo 2020, tennis. Golubev sugli alloggi: “Un bagno per 4 col famoso water giapponese” (Di martedì 20 luglio 2021) Gran parte degli atleti qualificati a Tokyo 2020 ha raggiunto il Villaggio Olimpico, ma non tutti sono soddisfatti degli alloggi. Fra questi Andrey Golubev, che tramite alcune storie su Instagram ha mostrato ai suoi followers la sua stanza, che condividerà con altri tre compagni. “Stanze piccole, gli atleti dovrebbero venire qui con il bagaglio a mano solamente. I letti sono fatti con blocchi di cartone” spiega Golubev. “Se apri le tende avrai una sauna gratuita” ha aggiunto il tennista accompagnando la frase con una faccina che ride. E ancora: “Un bagno per quattro atleti ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Gran parte degli atleti qualificati aha raggiunto il Villaggio Olimpico, ma non tutti sono soddisfatti degli. Fra questi Andrey, che tramite alcune storie su Instagram ha mostrato ai suoi followers la sua stanza, che condividerà con altri tre compagni. “Stanze piccole, gli atleti dovrebbero venire qui con il bagaglio a mano solamente. I letti sono fatti con blocchi di cartone” spiega. “Se apri le tende avrai una sauna gratuita” ha aggiunto ilta accompagnando la frase con una faccina che ride. E ancora: “Unper quattro atleti ...

