Tokyo 2020 | Paola Egonu sfilerà con la bandiera olimpica alla cerimonia d’apertura

(Di martedì 20 luglio 2021) Tra gli atleti scelti per sfilare con il vessillo a cinque cerchi nelladic’è anche. La stella della nazionale femminile di volley sarà portanell’evento del 23 luglio e scelta, assieme ad altri atleti, su indicazione del Coni. La decisione è stata comunicata dal presidente Giovanni Malagò dopo l’atterraggio nella capitale giapponese. “Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del CIO per portare la– le parole di ...

La pallavolista azzurra: "Onorata nel rappresentare atleti di tutto il mondo" La pallavolista azzurra Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di. All'azzurra la decisione è stata comunicata dal presidente del Coni Giovanni Malagò al suo arrivo in Giappone. "Sono molto onorata per l'incarico che mi è stato dato a far parte del Cio ...In Aggiornamento: Paola Egonu sfilerà con la bandiera olimpica nella cerimonia di apertura di. La pallavolista azzurra, su indicazione del CONI, è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri Paesi, come portabandiera del vessillo a cinque cerchi nell'inaugurazione dei Giochi ...Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura di Tokyo 2020. Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura di Tokyo 2020. La pallavolista della nazionale it ...Un tranquillo volo quello che ha portato a Tokyo la Nazionale azzurra di pallacanestro, almeno fino a quando non è stato scoperto l'aver viaggiato con un ...