Tokyo 2020, Paola Egonu porterà la bandiera olimpica. Malagò glielo comunica e lei scoppia a piangere: “Sfilerò per ogni atleta di questo pianeta” (Di martedì 20 luglio 2021) Sarà Paola Egonu la portabandiera italiana alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. Stando a quanto riportato dall’Ansa, glielo ha comunicato oggi 20 luglio il presidente del Coni Giovanni Malagò, non appena è atterrato in Giappone. Lei, quando ha appreso la notizia, è scoppiata in lacrime e ha detto: “Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato da parte del Cio per portare la bandiera olimpica. Mi sono emozionata appena il presidente Malagò me l’ha detto perché mi ritrovo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Saràla portaitaliana alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di. Stando a quanto riportato dall’Ansa,hato oggi 20 luglio il presidente del Coni Giovanni, non appena è atterrato in Giappone. Lei, quando ha appreso la notizia, èta in lacrime e ha detto: “Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato da parte del Cio per portare la. Mi sono emozionata appena il presidenteme l’ha detto perché mi ritrovo a ...

