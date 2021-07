Tokyo 2020 | Paola Egonu portabandiera olimpica per l’Italia

(Di martedì 20 luglio 2021) Sarà la campionessa di volleya rappresentarenella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpiciche si terrà venerdì 23 luglio 2021. L’atleta azzurra è stata scelta su indicazione del presidente del Coni Giovanni Malagò.ha scelto la suaper le Olimpiadi di Tokyo, al via il prossimo 23 luglio 2021. Si tratta diEnogu, campionessa di pallavolo, scelta su indicazione Articolo completo: dal blog SoloDonna

Non solo pedane e palestra. Anche piscina, ma non nel senso classico del nuoto. A pochi giorni dall'apertura dei Giochi di, dove è già arrivata, la fiorettista monzese Arianna Errigo ha rivelato una fase particolare della preparazione verso il Giappone. A fine maggio si è immersa nella piscina Y - 40, la ...Alla vigilia il presidente del Cio, Thomas Bach, ha sostenuto che i Giochi di"daranno fiducia nel futuro all'umanità". Ma intanto il numero dei contagiati nelle delegazioni olimpiche è aggiornato di ora in ora e viaggia verso il centinaio. Il presidente del comitato ...