Tokyo 2020 | Paola Egonu fa la rivoluzione | nera e rainbow | sarà lei la nostra portabandiera olimpica

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 20 luglio 2021)porterà la bandieraalla cerimonia di apertura di. La pallavolista italiana è una degli atleti scelti per tenere il vessillo con i cinque cerchi, nell’evento che dà il via ai Giochi Olimpici.porterà la bandiera nella cerimonia d’apertura La notizia è arrivata agrazie alla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.