Tokyo 2020, come sono i letti anti sesso alle Olimpiadi: il video del ginnasta (Di martedì 20 luglio 2021) Di Tokyo 2020 si parla già anche per i letti di cartone 'anti sesso' e in un video il ginnasta irlandese Rhys McClenaghan ci fa vedere come sono fatti. A Tokyo 2020 è scoppiato il giallo dei letti di cartone anti-sesso: a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi, in un video postato sui social, il ginnasta irlandese Rhys McClenaghan ha sperimentato la resistenza dei letti saltellandoci ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021) Disi parla già anche per idi cartone '' e in unilirlandese Rhys McClenaghan ci fa vederefatti. Aè scoppiato il giallo deidi cartone: a pochi giorni dall'inizio delle, in unpostato sui social, ilirlandese Rhys McClenaghan ha sperimentato la resistenza deisaltellandoci ...

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - LaStampa : Tokyo 2020, Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia apertura - mario0549 : RT @Marco_dreams: Hi hi hi… oggi alla zucchina, al capitone, a Pillon, Adinolfi e compagnia varia (avariata) va di traverso il pranzo. Una… - fabiusr : RT @Corriere: Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ -