Tokyo 2020, allerta per il caldo: sabbia bollente per il beach volley (Di martedì 20 luglio 2021) Allarme per il caldo a tre giorni dalla cerimonia d'apertura di Tokyo 2020. A farne le spese sono stati soprattutto gli atleti del beach volley, costretti a interrompere gli allenamenti a causa della sabbia bollente e a ripararsi sotto gli ombrelloni. Il New York Times ha riferito che gli addetti spruzzavano continuamente acqua sui campi in quella che è stata la giornata più calda dell'anno con 32 persone trasportate in ospedale (dati dell'emittente locale Tv Asahi). La temperatura ha toccato i 36 gradi, con un tasso di umidità alle stelle e colore viola (il grado più ...

