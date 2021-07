Tiro con l’arco | Sante Spigarelli | “Il campo di gara sarà caldo e umido | e potrebbe favorirci…”

(Di martedì 20 luglio 2021) Ormai ci siamo. Il via ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo è quasi alle porte e anche le sedi delle gare vengono “assaggiate” dai futuri protagonisti. Oggi, per esempio, gli azzurri delcon, Mauro Nespoli, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, hanno potuto sondare ildidello Yumenoshima Park Archery Field di Tokyo, laddove si disputeranno le fasi eliminatorie e le finali individuali e a squadre. Il coordinatore tecnico della nazionale azzurra,, spiega la situazione che hanno trovato: “Nonostante le difficoltà dovute al Covid-19 è ...

Termina l'esperienza al college collezionando anche la sua miglior stagione al, realizzando da treun ottimo 40%. Sempre al suo ultimo annoi Vandals, inoltre, è protagonista di alcune ...... atletica leggera, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, tennistavolo, sollevamento pesi, taekwondo,a segno,l'arco, triathlon. ...Consolini: “Ritmo e dettagli. Ci alleniamo per migliorare il gioco di squadra” L’ultima squadra. All’ultimo tiro. Curiosamente la storia della qualificazione olimpica della Nazionale 3×3 femminile ass ...Ormai ci siamo. Il via ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo è quasi alle porte e anche le sedi delle gare vengono "assaggiate" dai futuri protagonisti. Oggi, per esempio, gli azzurri del tiro con l' ...