Tiago Pinto conferma tutto: “Roma, arriva Vina. Xhaka? Vediamo”. Il video (Di martedì 20 luglio 2021) Tiago Pinto, general manager della Roma, ha risposto poco fa ad alcune domande, confermato quanto anticipato da Sportitalia sull’esterno sinistro che sostituirà Spinazzola. Così Pinto: “Sì, arriva Vina. Xhaka? Vediamo”. Ulteriori e definitive conferme sullo specialista uruguaiano in uscita dal Palmeiras. Per il centrocampista dell’Arsenal bisogna solo aver pazienza. Tiago Pinto ha risposto sorridendo ad alcuni inviti per portare Icardi in giallorosso. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021), general manager della, ha risposto poco fa ad alcune domande,to quanto anticipato da Sportitalia sull’esterno sinistro che sostituirà Spinazzola. Così: “Sì,”. Ulteriori e definitive conferme sullo specialista uruguaiano in uscita dal Palmeiras. Per il centrocampista dell’Arsenal bisogna solo aver pazienza.ha risposto sorridendo ad alcuni inviti per portare Icardi in giallorosso. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

