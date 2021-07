Tennis, Roger Federer e Thierry Henry si allenano assieme in Croazia (VIDEO) (Di martedì 20 luglio 2021) Una coppia imprevedibile e divertente quella formata da Roger Federer e Thierry Henry, entrambi impegnati sui campi in terra battuta della Croazia. Il Tennista quasi quarantenne e l’ex giocatore di calcio della Francia si sono allenati insieme a Tennis e subito è stata l’occasione per entrambi di divertirsi e passare alcune ore spensierate nonostante il Covid-19. In alto il VIDEO che racconta meglio di qualsiasi parole. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Una coppia imprevedibile e divertente quella formata da, entrambi impegnati sui campi in terra battuta della. Ilta quasi quarantenne e l’ex giocatore di calcio della Francia si sono allenati insieme ae subito è stata l’occasione per entrambi di divertirsi e passare alcune ore spensierate nonostante il Covid-19. In alto ilche racconta meglio di qualsiasi parole. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++Roger #Federer rinuncia alle #Olimpiadi di #Tokyo2020+++ #Tennis - sportface2016 : #Tennis, #Federer ed #Henry si allenano assieme in Croazia - TennisWorldit : Cash: 'Roger Federer ha dimostrato che non è impossibile usare tutto il campo' - TennisWorldit : Ivanisevic: 'Ormai Roger Federer non è più una minaccia per i record' - sportal_it : Martina Navratilova spiega il problema di Roger Federer -