Tennis, Olimpiadi Tokyo 2020: Giorgi e Paolini accompagnate dall’esperienza di Sara Errani (Di martedì 20 luglio 2021) È solo questione di giorni prima che l’infinito countdown per le Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate di un anno a causa della pandemia, giunga al termine. La nostra nazione presenterà sui campi dell’Ariake Coliseum di Koto ben sei Tennisti: nel maschile Saranno presenti Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, mentre la parte femminile sarà rappresentata da Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani. L’Italia ha vinto una sola medaglia olimpica nel Tennis, nell’edizione tenutasi a Parigi nel 1924 (sebbene questo ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) È solo questione di giorni prima che l’infinito countdown per ledi, rinviate di un anno a causa della pandemia, giunga al termine. La nostra nazione presenterà sui campi dell’Ariake Coliseum di Koto ben seiti: nel maschilenno presenti Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, mentre la parte femminile sarà rappresentata da Camila, Jasmine. L’Italia ha vinto una sola medaglia olimpica nel, nell’edizione tenutasi a Parigi nel 1924 (sebbene questo ...

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - Fprime86 : RT @CorSport: #Pietrangeli: 'Niente Olimpiadi per #Berrettini? Forse c'è un altro motivo' - prestia_fabio : RT @CorSport: #Pietrangeli: 'Niente Olimpiadi per #Berrettini? Forse c'è un altro motivo' -