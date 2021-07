Tennis, Andreas Seppi: “Non so se giocherò ancora il prossimo anno” (Di martedì 20 luglio 2021) Andreas Seppi giocatore infinito che da anni sembra vivere l’ultima fase della sua carriera ma grazie ai risultati che riesce ad ottenere vede allontanarsi sempre di più la data del ritiro. A 37 anni l’altoatesino, però, pare aver cominciato a pensare a questa eventualità. Dopo la sconfitta patita all’esordio nel torneo di Los Cabos ha commentato così la sua prestazione: “Penso di aver servito bene nel primo set, appena mettevo la palla in campo lui sbagliava in risposta quindi non dovevo fare molto per ottenere il punto. Dal secondo set in poi le cose sono cambiate appena lui riusciva a mettere in campo un paio di palle ero io che iniziavo ad andare in ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021)giocatore infinito che da anni sembra vivere l’ultima fase della sua carriera ma grazie ai risultati che riesce ad ottenere vede allontanarsi sempre di più la data del ritiro. A 37 anni l’altoatesino, però, pare aver cominciato a pensare a questa eventualità. Dopo la sconfitta patita all’esordio nel torneo di Los Cabos ha commentato così la sua prestazione: “Penso di aver servito bene nel primo set, appena mettevo la palla in campo lui sbagliava in risposta quindi non dovevo fare molto per ottenere il punto. Dal secondo set in poi le cose sono cambiate appena lui riusciva a mettere in campo un paio di palle ero io che iniziavo ad andare in ...

