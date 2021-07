Tendenze capelli | tre look dallo stile ricco di personalità

Leggi su lopinionista

(Di martedì 20 luglio 2021) Avete mai chiesto a un artista dove trae ispirazione per realizzare le sue opere? Vi risponderà che l’ispirazione è ovunque. In un paesaggio, in un sorriso, in un gesto, in un colore, in una texture, in una forma. Succede così anche per gli hairstylist e groomer, che creano tagli die barba ispirandosi a tutto ciò che li circonda. Ed è quello che è accaduto anche a Romano Brida, fondatore di Bullfrog, durante un viaggio a New York quando restò colpitodei saloni da barba americani. Osservare tutti quegli uomini affidarsi a mani esperte di barbieri dai gesti precisi e attenti, vederli soddisfatti, ognuno con il proprio ...