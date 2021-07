Temptation Island, tutte le anticipazioni sulla quinta puntata (Di martedì 20 luglio 2021) Prima di salutare il pubblico di Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia ha mostrato il video con le anticipazioni sulla quinta puntata, in onda lunedì 26 luglio. Il prossimo appuntamento inizierà con il tentativo in extremis di Federico, determinato a ricomporre la frattura che si è venuta a creare con la fidanzata dopo i primi dieci giorni di separazione forzata. Al momento non è ancora dato sapere se Floriana si presenterà all’ennesimo falò di confronto tra i due, ma sarebbe davvero una grossa sorpresa se la 21enne decidesse di ritrattare quanto detto 24-48 ore prima in un ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 luglio 2021) Prima di salutare il pubblico di2021, Filippo Bisciglia ha mostrato il video con le, in onda lunedì 26 luglio. Il prossimo appuntamento inizierà con il tentativo in extremis di Federico, determinato a ricomporre la frattura che si è venuta a creare con la fidanzata dopo i primi dieci giorni di separazione forzata. Al momento non è ancora dato sapere se Floriana si presenterà all’ennesimo falò di confronto tra i due, ma sarebbe davvero una grossa sorpresa se la 21enne decidesse di ritrattare quanto detto 24-48 ore prima in un ...

