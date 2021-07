Temptation Island, Giulia Salemi dalla parte di Floriana: il tweet girl power (Di martedì 20 luglio 2021) Temptation Island: Giulia Salemi DÀ MANFORTE A Floriana Nella quarta puntata di Temptation Island, Floriana dà il benservito al fidanzato Federico. La vip Giulia Salemi dice la sua su Twitter. LEGGI ANCHE Temptation Island, Floriana ha capito tutto: il falò di confronto con Federico Floriana E FEDERICO: L’IMPATTO SUL PUBBLICO Insieme alla coppia formata da Valentina e Tommaso, la prima ad andare via e a separarsi, quella di Floriana e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 luglio 2021)DÀ MANFORTE ANella quarta puntata didà il benservito al fidanzato Federico. La vipdice la sua su Twitter. LEGGI ANCHEha capito tutto: il falò di confronto con FedericoE FEDERICO: L’IMPATTO SUL PUBBLICO Insieme alla coppia formata da Valentina e Tommaso, la prima ad andare via e a separarsi, quella die ...

infoitcultura : Temptation Island quarta puntata: nuovo falò di confronto - horus_eye69 : La Francia scende in piazza e dice no al #greepass puritan-terapeutico. In Italia guardiamo Temptation Island e sgr… - stanushiwaka : RT @leviswhqre: Rendiamoci conto che viviamo in un mondo in cui i fidanzati di temptation island esistono mentre gli uomini 2d no ?? - vesuvianonews : Salta un'altra coppia a Temptation Island. Il reality di Canale 5 perde altri due protagonisti in anticipo sul perc… - UNlVERSKZ : ho appena sentito un uomo difendere tommaso di temptation island….. -