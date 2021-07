'Temptation Island', Floriana lascia Federico: 'Mi fai schifo' (Di martedì 20 luglio 2021) Nella quarta puntata di ' Temptation Island ' scoppia un'altra coppia. Stavolta tocca a Floriana e Federico . I sentori c'erano già, la vicinanza con la bella tentatrice Vincenza era sotto gli occhi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) Nella quarta puntata di '' scoppia un'altra coppia. Stavolta tocca a. I sentori c'erano già, la vicinanza con la bella tentatrice Vincenza era sotto gli occhi ...

Advertising

vesuvianonews : Salta un'altra coppia a Temptation Island. Il reality di Canale 5 perde altri due protagonisti in anticipo sul perc… - UNlVERSKZ : ho appena sentito un uomo difendere tommaso di temptation island….. - _VenEd_ : Carino l'articolo di m4r1o m4nc4 su v4nityf4ir sulla tossicità delle relazioni di temptation island mandate in onda… - GossipItalia3 : Floriana e Federico: il falò di confronto è epico. Commento puntata di Temptation Island del 19 luglio… - stormyyvanee : RT @leviswhqre: Rendiamoci conto che viviamo in un mondo in cui i fidanzati di temptation island esistono mentre gli uomini 2d no ?? -