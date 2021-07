Temptation Island, Floriana lascia Federico al falò: lui scoppia in lacrime (Di martedì 20 luglio 2021) Floriana e Federico lasciano Temptation Island da separati, lui prova a farle cambiare idea ma non ci riesce Floriana Angelica e Federico Rasa si sono lasciati a Temptation Island, durante la messa in onda della quarta puntata di ieri 19 luglio 2021. La vicinanza e il feeling del ragazzo con la single Vincenza ha fatto soffrire non poco Floriana, dopo aver visto nuovi video del fidanzato ha manifestato la volontà di tornare a casa. Al conduttore ha chiesto un falò di confronto ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 20 luglio 2021)noda separati, lui prova a farle cambiare idea ma non ci riesceAngelica eRasa si sonoti a, durante la messa in onda della quarta puntata di ieri 19 luglio 2021. La vicinanza e il feeling del ragazzo con la single Vincenza ha fatto soffrire non poco, dopo aver visto nuovi video del fidanzato ha manifestato la volontà di tornare a casa. Al conduttore ha chiesto undi confronto ...

