Temptation Island | Floriana esce da sola dopo il falò | le reazioni social

(Di martedì 20 luglio 2021)e Federico sono usciti separati da, il loro amore non è sopravvissuto al reality, ledei telespettatori suiLa storia d’amore trae Federico non è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

2021, Floriana lascia Federico: 'Fai schifo, sei ridicolo'. Lui scoppia a piangere. Nonostante un pentimento iniziale Federico continua il suo percorso con la single Vincenza. ...2021, Floriana chiede il falò anticipato ma Federico non si presenta, lei in lacrime . Insieme da due anni e mezzo, , il suo fidanzato sempre più vicino alla single Vincenza. 'Mi fa ...Filippo Bisciglia ha gettato Temptation Island nel caos: ad alcuni utenti sui social infatti non sono piaciute alcune sue amicizie con alcuni ex concorrenti. Filippo Bisciglia è stato tempo fa ...Floriana e Federico sono usciti separati da Temptation Island, il loro amore non è sopravvissuto al reality, le reazioni dei telespettatori sui social.