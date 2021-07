Temptation Island 2021, quinta puntata: “Ha baciato il single”. Il fidanzato ‘sconvolto’ (Di martedì 20 luglio 2021) La quarta puntata di Temptation Island si è articolata tra la complessa storia tra Floriana Angelica e Federico Rasa, finita poi nel peggiore dei modi. La ragazza ha visto il fidanzato (ormai ex) sempre più vicino alla tentatrice Vincenza ed ha richiesto un falò di confronto immediato, ma Federico ha rifiutato. Alla seconda richiesta di falò immediato cercata da Floriana, Federico invece è andato. E non son bastate le sue lacrime a convincere la sua bella che fosse sbagliato lasciarsi. Floriana Angelica, con la testa alta e i passi lunghi e ben distesi, ha scelto di uscire single dal programma. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021) La quartadisi è articolata tra la complessa storia tra Floriana Angelica e Federico Rasa, finita poi nel peggiore dei modi. La ragazza ha visto il(ormai ex) sempre più vicino alla tentatrice Vincenza ed ha richiesto un falò di confronto immediato, ma Federico ha rifiutato. Alla seconda richiesta di falò immediato cercata da Floriana, Federico invece è andato. E non son bastate le sue lacrime a convincere la sua bella che fosse sbagliato lasciarsi. Floriana Angelica, con la testa alta e i passi lunghi e ben distesi, ha scelto di usciredal programma. ...

Advertising

8to1ne : questa cosa che per le coppie di temptation island andare a ballare è un must mi fa uscire di testa - blovedhun : @parenhoid AHHH ecco sì insomma quel programma è il Temptation Island coreano e io non ci posso credere che sy abbia fatto la sigla - Elisadndl : @theylovejona Uno di temptation island l’ha detto nel momento mi ha fatto ridere - Sirio06615191 : @skriniavr Oh sbrigati arcobaleno,che temptation island ti aspetta!!???? poraccia - ReTwitStorm_ita : #Federico a #Temptation #Island 2021, la #Promessa alla #Single #Vincenza #Prima del falò con Floriana… -