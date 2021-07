Teatro Opera, Fuortes: al mio successore lascio teatro in ottime condizioni (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Un consiglio al mio successore? No, non ha bisogno di consigli. lascio un teatro in condizione veramente ottimale dal punto di vista dei programmi, del pubblico, economico, finanziario e organizzativo. Chi verrà potrà veramente lavorare nel migliore dei modi”. Lo ha detto Carlo Fuortes, sovrintendente del teatro dell’Opera di Roma appena nominato amministratore delegato della Rai, a chi gli chiedeva se voleva dare dei consigli a chi arriverà al Costanzi al suo posto. Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Un consiglio al mio? No, non ha bisogno di consigli.unin condizione veramente ottimale dal punto di vista dei programmi, del pubblico, economico, finanziario e organizzativo. Chi verrà potrà veramente lavorare nel migliore dei modi”. Lo ha detto Carlo, sovrintendente deldell’di Roma appena nominato amministratore delegato della Rai, a chi gli chiedeva se voleva dare dei consigli a chi arriverà al Costanzi al suo posto.

Advertising

janemanuelabras : RT @RoccoPanettaIT: Bellissima la nuova stagione 2021-2022 del #Teatro dell’ ?@OperaRoma? appena presentata dal Sovrintendente #CarloFuorte… - CatelliRossella : Didone ed Enea sulla Maiella, sold out per opera barocca - Teatro - ANSA - libraryoferana : Quando omicidi e misteri iniziano a fare la loro comparsa al Teatro dell'Opera, una donna sa chi c'è dietro, e cosa… - RoccoPanettaIT : Bellissima la nuova stagione 2021-2022 del #Teatro dell’ ?@OperaRoma? appena presentata dal Sovrintendente… - AFilonczyk : RT @OperaRoma: Il capolavoro di Puccini 'Madama Butterfly’ torna in scena al Circo Massimo questa sera, 20 luglio. Alla direzione dell’orch… -