Taranto, Martina Franca e Locorotondo: raccolta di mattoncini Lego per costruire rampe antidisabilità Abbattimento delle barriere architettoniche (Di martedì 20 luglio 2021) Di Agostino Convertino: Continua la collaborazione tra le associazioni del territorio. I ragazzi di Upward, infatti hanno deciso di appoggiare e promuovere un'iniziativa realizzata dai ragazzi di TarantoStraOrdinaria, La casa di Sofia e Mister Sorriso che ha fatto tanto notizia sui quotidiani nazionali e ricevuto tanto successo e il plauso di molti cittadini del territorio jonico nelle scorse settimane. Si tratta della raccolta di vecchi mattoncini Lego inutilizzati per la costruzione di rampe per tutte le persone con disabilità al fine di abbattere le tante barriere

