Taekwondo | Fernanda Aguirre estromessa dalle Olimpiadi di Tokyo | la cilena positiva al Covid

Leggi su oasport

(Di martedì 20 luglio 2021) Il conto dei casi positivi nella bolla olimpica disale e il numero raggiunto quest’oggi, per quanto riferito dagli organizzatori, è salito a 71 unità. Colpita dal famigerato Coronavirus è stata anche l’atleta, specialista del, che per questo non potrà prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi. La sudamericana, come da protocollo, dovrà osservare un minimo di dieci giorni di quarantena. Un periodo di isolamento che rende impossibile ad, pur asintomatica, di prendere parte alla competizione nei 57 kg, visto che l’inizio è previsto domenica ...