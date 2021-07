Sudafrica, un’Apartheid rovesciata. Il commento di Zacchera (Di martedì 20 luglio 2021) Ogni giorno dell’anno è praticamente dedicato a qualcuno, a qualche patologia o a qualche movimento, forse pochi sanno che il 18 luglio è stato dedicato a Nelson Mandela, l’ex presidente del Sudafrica nato in questo giorno nel 1918 e all’uscita del Sudafrica dall’Apartheid. Stupisce leggere quest’anno le dichiarazioni di sua figlia Makaziwe Mandela che in occasione della giornata internazionale intitolata al padre ha pesantemente attaccato l’African National Congress (il partito in cui Mandela si era sempre identificato) richiamando l’attenzione del mondo sulla difficile situazione Sudafricana. Dal 1994 il Sudafrica è ... Leggi su formiche (Di martedì 20 luglio 2021) Ogni giorno dell’anno è praticamente dedicato a qualcuno, a qualche patologia o a qualche movimento, forse pochi sanno che il 18 luglio è stato dedicato a Nelson Mandela, l’ex presidente delnato in questo giorno nel 1918 e all’uscita deldall’Apartheid. Stupisce leggere quest’anno le dichiarazioni di sua figlia Makaziwe Mandela che in occasione della giornata internazionale intitolata al padre ha pesantemente attaccato l’African National Congress (il partito in cui Mandela si era sempre identificato) richiamando l’attenzione del mondo sulla difficile situazionena. Dal 1994 ilè ...

