Su TikTok medici e infermieri spiegano ai giovanissimi tutto sui vaccini

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 20 luglio 2021) Le domande – più o meno legittime e sensate – sono molte. I miti da sfatare e le storie da confermare o smentire altrettante. Questo è quello che fa un gruppo diper raggiungere quella vastissima platea di ben 8 milioni di utenti solo in Italia. Utento che, per la maggior parte, sono ragazzini pieni di dubbi e curiosità suiche, in questo modo, hanno un contatto diretto con fonti affidabili. Le domande sono le più disparate e variano da quello che si può o non si può fare dopo il vaccino all’efficacia e così via. A rispondere è un piccolo ma nutrito gruppo di addetti ai lavori, tra ...