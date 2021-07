Su Pornhub il nudo delle opere d'arte dei musei, Uffizi e Louvre diffidano: "Uso non autorizzato" (Di martedì 20 luglio 2021) Pornhub lancia ‘Classic Nudes’, il Louvre e gli Uffizi lo diffidano: “Usate le nostre immagini senza permesso”. L’istituzione fiorentina e quella francese si sono schierate contro il sito di video per adulti più cliccato al mondo dopo il lancio di un’audio guida ai capolavori dell’arte erotica presenti in alcuni dei musei più importanti del mondo. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il Louvre sarebbe rimasto sorpreso e spiazzato dall’iniziativa, affidando al proprio ufficio legale il compito di istruire una pratica poiché non sarebbe mai stato interpellato e non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021)lancia ‘Classic Nudes’, ile glilo: “Usate le nostre immagini senza permesso”. L’istituzione fiorentina e quella francese si sono schierate contro il sito di video per adulti più cliccato al mondo dopo il lancio di un’audio guida ai capolavori dell’erotica presenti in alcuni deipiù importanti del mondo. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, ilsarebbe rimasto sorpreso e spiazzato dall’iniziativa, affidando al proprio ufficio legale il compito di istruire una pratica poiché non sarebbe mai stato interpellato e non ...

HuffPostItalia : Su Pornhub il nudo delle opere d'arte dei musei, Uffizi e Louvre diffidano: 'Uso non autorizzato' - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Le opere d'arte messe a nudo non piacciono proprio a tutti. Gli #Uffizi sono pronti a dare battaglia a #PornHub #Class… - giornalettismo : Le opere d'arte messe a nudo non piacciono proprio a tutti. Gli #Uffizi sono pronti a dare battaglia a #PornHub… - pro_herzegovino : RT @repubblica: Pornhub racconta il nudo nelle opere d'arte dei musei. Dagli Uffizi parte la diffida - zendainrome : Sono le parole di Ilona Staller, meglio nota come Cicciolina, testimonial di una singolare quanto interessante iniz… -