Su Pornhub arriva l’audioguida che spiega l’arte erotica nei musei | dagli Uffizi parte la diffida

(Di martedì 20 luglio 2021)lanciaalnei: ladegli, il sito di video pornografici più cliccato al mondo, lancia un’audioguida in cui vienetanei grandidel mondo, ma riceve unadadeglidi Firenze. “Perché il porno potrebbe non essere considerato arte, ma alcune opere d’arte possono sicuramente essere considerate porno”: è questo lo slogan utilizzato per ...

Vicenza Più

La piattaformaClassic Nudes visita i musei per esplorare gli aspetti porno delle loro collezioni di arte classica. E per far conoscere il nuovo strumento digitale, la campagna pubblicitaria ...Cultori del porno? La Venere di Botticelli fa per voi. E' questa l'indicazione chedal video promozionale realizzato da, uno dei principali canali di intrattenimento per adulti, per incentivare i propri utenti al turismo nei maggiori luoghi di cultura. Una videoguida ...Arriva l'arte erotica su Pornhub, ma i musei non ci stanno. Dopo gli Uffizi di Firenze, anche il Louvre di Parigi è pronto a attaccare con una diffida Pornhub, il sito internet ...Nel video promozionale di Classic Nudes Cicciolina posa con una tutina aderente color carne impersonando la "Venere" di Botticelli ...