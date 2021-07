Striscione degli ultras contro Hysaj: “Verme, la Lazio è fascista” (FOTO) (Di martedì 20 luglio 2021) Striscione inequivocabile da parte dei tifosi della Lazio che se la prendono con Hysaj per aver cantato “Bella ciao” dal ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore. Un gruppo di ultras biancocelesti hanno posizionato uno Striscione sul viadotto di Corso Francia in cui si prende posizione in maniera durissima nei confronti dell’albanese: “Hysaj Verme, la Lazio è fascista”, questo il discutibile Striscione di cui vi proponiamo la FOTO. Lazio, cantò "Bella ciao" al primo giorno di ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021)inequivocabile da parte dei tifosi dellache se la prendono conper aver cantato “Bella ciao” dal ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore. Un gruppo dibiancocelesti hanno posizionato unosul viadotto di Corso Francia in cui si prende posizione in maniera durissima nei confronti dell’albanese: “, la”, questo il discutibiledi cui vi proponiamo la, cantò "Bella ciao" al primo giorno di ...

Advertising

fanpage : “Hysaj verme, la Lazio è fascista”. Lo striscione contro il difensore finito nel mirino della contestazione per ave… - itsAlset : @UomoRango Si ma ciò non toglie che chi ha appeso lo striscione non sta di certo sui social. E non me venite a dì c… - OdeonZ__ : Striscione degli ultrà contro Hysaj: 'Verme, la Lazio è fascista' - MonEleonora : RT @ANPIRomaPosti: ??POST MUTO ?? Caso 'Bella Ciao', striscione choc degli ultras a Roma: 'Hysaj verme, la Lazio è fascista!' - giannisolla : RT @mrjones1981: Hysaj, ti vogliamo bene perché li hai fatti uscire ancora una volta dalle fogne -