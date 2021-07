Stretta di Zaia, subito tamponi a chi torna da paesi a rischio. Scenario possibile? Tanti positivi, pochi ricoveri (Di martedì 20 luglio 2021) Luca Zaia incassa l’attestazione di stima del senatore Pd Andrea Marucci, che su Twitter posta: «”Oggi i ricoverati sono tutti non vaccinati: questa è la realtà”, dice il Governatore del Veneto. Ascoltate Luca Zaia non Matteo Salvini». Ma, soprattutto, prosegue spedito sulla linea anti-Covid, presidiando il territorio che governa con controlli puntuali e monitoraggi mirati che, per esempio, lo portano ma disporre tamponi in aeroporto per chi rientra dai paesi a rischio. Come a mettere in discussione eventuali provvedimenti al vaglio del governo: tipo le misure alla base del passaggio di colore delle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) Lucaincassa l’attestazione di stima del senatore Pd Andrea Marucci, che su Twitter posta: «”Oggi i ricoverati sono tutti non vaccinati: questa è la realtà”, dice il Governatore del Veneto. Ascoltate Lucanon Matteo Salvini». Ma, soprattutto, prosegue spedito sulla linea anti-Covid, presidiando il territorio che governa con controlli puntuali e monitoraggi mirati che, per esempio, lo portano ma disporrein aeroporto per chi rientra dai. Come a mettere in discussione eventuali provvedimenti al vaglio del governo: tipo le misure alla base del passaggio di colore delle ...

Advertising

SecolodItalia1 : Stretta di Zaia, subito tamponi a chi torna da paesi a rischio. Scenario possibile? Tanti positivi, pochi ricoveri… - Gazzettino : Arrivi in Veneto, la stretta di Zaia: tamponi per tutti, anche col green pass. Ecco l'ordinanza - FromPorts : nota ditta venditrice di speck (neanche tanto buoni) in alto adige, per la pubblicità, usa una foto del lago di All… -