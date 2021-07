Streghe, colpo di scena nel reboot: la protagonista abbandona la serie come era già accaduto nel telefilm originale (Di martedì 20 luglio 2021) Streghe è stato uno dei telefilm più amati e seguiti che hanno intrattenuto milioni di fan nei primi anni 2000. Le serie vedeva come protagoniste le tre sorelle Halliwell le quali, dopo aver scoperto di essere Streghe e di avere dei poteri magici, intraprendevano la loro battaglia contro le forze del male. Alla fine della terza stagione però una delle protagoniste, Shannen Doherty, che interpretava il ruolo della sorella maggiore Prue Halliwell, ha deciso di lasciare la serie. I motivi? Qualcuno parlò di uno scontro con la sua collega Alyssa Milano (che interpretava Phoebe), mentre la ... Leggi su trashblog (Di martedì 20 luglio 2021)è stato uno deipiù amati e seguiti che hanno intrattenuto milioni di fan nei primi anni 2000. Levedevaprotagoniste le tre sorelle Halliwell le quali, dopo aver scoperto di esseree di avere dei poteri magici, intraprendevano la loro battaglia contro le forze del male. Alla fine della terza stagione però una delle protagoniste, Shannen Doherty, che interpretava il ruolo della sorella maggiore Prue Halliwell, ha deciso di lasciare la. I motivi? Qualcuno parlò di uno scontro con la sua collega Alyssa Milano (che interpretava Phoebe), mentre la ...

