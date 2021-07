Stefano De Martino e il figlio Santiago, le foto della copertina di Vanity Fair (Di martedì 20 luglio 2021) «Mio padre sapeva che mettermi sotto una campana di vetro non mi avrebbe protetto dai pericoli, e che proibire all’origine conduce sempre a voler infrangere i divieti. Decise di non pormi dei limiti perché i miei limiti, e quindi i miei confini, sapessi definirli da solo. Adesso io, con mio figlio, cerco di fare lo stesso». Sono alcune delle parole che Stefano De Martino – 31 anni, ballerino e star televisiva – dedica al suo Santiago – 8 anni –, nato dalla precedente relazione con Belén Rodríguez. Immortalati nella calda luce di un tramonto estivo dal fotografo olandese Paul Bellaart, sono i protagonisti ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 luglio 2021) «Mio padre sapeva che mettermi sotto una campana di vetro non mi avrebbe protetto dai pericoli, e che proibire all’origine conduce sempre a voler infrangere i divieti. Decise di non pormi dei limiti perché i miei limiti, e quindi i miei confini, sapessi definirli da solo. Adesso io, con mio, cerco di fare lo stesso». Sono alcune delle parole cheDe– 31 anni, ballerino e star televisiva – dedica al suo– 8 anni –, nato dalla precedente relazione con Belén Rodríguez. Immortalati nella calda luce di un tramonto estivo dalgrafo olandese Paul Bellaart, sono i protagonisti ...

