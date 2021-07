Stefano De Martino, beccata la nuova fiamma | Belen archiviata finalmente (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo la travagliata storia con Belen, Stefano De Martino oggi finalmente sembra aver ritrovato la serenità e la felicità accanto ad una nuova fiamma. Sapete già chi è? Stefano De Martino-AltraNotiziaCome tutti sappiamo, Stefano De Martino per anni è stato legato alla bella showgirl argentina Belen Rodriguez, sposandola e dando alla luce un bambino, Santiago. Dopo crisi, tira e molla, periodi delicati, i due hanno deciso di lasciarsi, facendo rimanere a bocca aperta tutti i fan. Così hanno preso strade ... Leggi su altranotizia (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo la travagliata storia conDeoggisembra aver ritrovato la serenità e la felicità accanto ad una. Sapete già chi è?De-AltraNotiziaCome tutti sappiamo,Deper anni è stato legato alla bella showgirl argentinaRodriguez, sposandola e dando alla luce un bambino, Santiago. Dopo crisi, tira e molla, periodi delicati, i due hanno deciso di lasciarsi, facendo rimanere a bocca aperta tutti i fan. Così hanno preso strade ...

Advertising

alesco75 : RT @Mikelafo71: Io studente di comunicazione mi propongo come sostituto di Stefano De Martino lo farei anche gratis e sicuramente lo farei… - jhonquipresente : RT @Mikelafo71: Io studente di comunicazione mi propongo come sostituto di Stefano De Martino lo farei anche gratis e sicuramente lo farei… - danielelau_ : RT @Mikelafo71: Io studente di comunicazione mi propongo come sostituto di Stefano De Martino lo farei anche gratis e sicuramente lo farei… - AnnaMaria_1900 : RT @Mikelafo71: Io studente di comunicazione mi propongo come sostituto di Stefano De Martino lo farei anche gratis e sicuramente lo farei… - FrancescoNasta_ : RT @Mikelafo71: Io studente di comunicazione mi propongo come sostituto di Stefano De Martino lo farei anche gratis e sicuramente lo farei… -