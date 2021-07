Stefania Orlando e Giulia Salemi di nuovo insieme | baci e coccole – VIDEO

Advertising

PasqualeMarro : #StefaniaOrlando a #GiuliaSalemi: “Falsa dalla testa ai piedi” - CheDonnait : Ma quanto sono belle insieme? #prelemi #sovip - Carmennella_ : La vera regina è MARGOTTINA?? - nancygbabbalea : RT @Babbalei1: E comunque esattamente 5 mesi fa GIULIA usciva da quella casa per un televoto truccato contro STEFANIA ORLANDO ... - LorenzoMangano8 : RT @nightceo1: Stefania: balla come una pazza Tommy: “Orlando ma che pillole hai preso?” Stefania: continua a ballare e si butta su Tommaso… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

soffre di gastrite: 'Non posso più bere il caffè' Questa mattinata non è iniziata con l'oro in bocca per. Difatti quest'ultima, dopo aver passato una serata ...Stiamo parlando die Giulia Salemi che, a dispetto delle supposizioni dei telespettatori, sono rimaste in ottimi rapporti. Gf Vip, l'incontro trae Giulia Salemi "Tu ...Dopo i festeggiamenti per Leonardo Pretelli, Giulia Salemi incontra Stefania Orlando a Roma. Le due ex gieffine fanno delle precisazioni e regalano ai fan dei momenti divertenti.Stefania Orlando soffre di gastrite: "Non posso più bere il caffè" Questa mattinata non è iniziata con l'oro in bocca per Stefania Orlando. Difatti ...