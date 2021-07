Stefania Orlando e Giulia Salemi, ancora screzi tra le due? Com’è andato l’incontro (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il GF Vip sono ancora al centro dell’attenzione la Orlando e la Salemi. Le due non si sono mai prese fino in fondo, ma finalmente hanno avuto l’occasione per chiarirsi: cos’è successo Al centro dell’attenzione nella casa del Grande Fratello Vip 5 per i loro battibecchi e incomprensioni, Stefania Orlando e Giulia Salemi hanno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il GF Vip sonoal centro dell’attenzione lae la. Lenon si sono mai prese fino in fondo, ma finalmente hanno avuto l’occasione per chiarirsi: cos’è successo Al centro dell’attenzione nella casa del Grande Fratello Vip 5 per i loro battibecchi e incomprensioni,hanno L'articolo proviene da Inews.it.

Stefycr7T : RT @blogtivvu: Stefania Orlando chiede scusa a Giulia Salemi: anche Pierpaolo Pretelli presente alla reunion - cercandobabilon : i vip: farebbero qualsiasi cosa per far parlare di sé e far scrivere articoli Margot, un chihuahua: - Novella_2000 : È reunion tra Stefania Orlando e i #Prelemi: i video dell’incontro post GF Vip - disagio_tv : Reunion tra Stefania Orlando e i Prelemi. - francescotegli : Cmq l aperitivo dei #PRELEMI con stefania orlando è durato meno di flavia vento nella casa???????? #prelemibigfamily -