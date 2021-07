Steam Deck | tutti i giochi presentati da Valve giravano su scheda SD

(Di martedì 20 luglio 2021) La scorsa settimanaha presentato: il "PC portatile" è stato accolto calorosamente dai giocatori che hanno già piazzato i loro ordini. La versione più costosa dicontiene un SSD da 512 GB, con uno slot per SD in modo da aumentarne la capienza. Ma ci saranno differenze di prestazioni tra iscaricati sulla memoria interna e sulla? A quanto pare no. Secondo quanto riportato da Lawrence Yang, ingegnere di, quasimostrati durante le anteprime erano stati salvati su ...

Advertising

zazoomblog : Steam Deck corregge le specifiche e la larghezza di banda della RAM è raddoppiata - #Steam #corregge #specifiche… - Eurogamer_it : Tutti i giochi presentati da #Valve su #SteamDeck giravano su scheda SD. - KCrossGaming : ?? Nuovo Podcast! 'NETFLIX SI BUTTA NEL GAMING?! | NUOVE INFO (BELLE E BRUTTE) SU STEAM DECK ? #KristalNews #29' su… - zazoomblog : Steam Deck corregge le specifiche tecniche e raddoppia la larghezza di banda della RAM - #Steam #corregge… - misteruplay2016 : Steam Deck corregge le specifiche tecniche e raddoppia la larghezza di banda della RAM -

Ultime Notizie dalla rete : Steam Deck

Pochi giorni fa Valve ha lanciato la console portatile, un dispositivo simile a Nintendo Switch, ma studiato e ottimizzato per far girare i giochi di. Guardando la scheda tecnica, la console portatile da 419 euro appena rivelata sembra ...Non si fa altro che parlare di, la nuova console ibrida prodotta da Valve che sembra promettere molto bene dal lato hardware. Eppure, sembra che inizialmente il sito ufficiale avesse riportato delle specifiche sbagliate ...Steam Deck: raddoppiata la larghezza di banda della RAM. Valve corre ai ripari e corregge le specifiche tecniche.La Steam Deck è appena arrivata e abbiamo già scoperto che, se non vi pasta la potenza che sprigiona, potete migliorarla. Così.