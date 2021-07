Stato di emergenza fino al 31 dicembre?

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Lo stato d’emergenza per il Coronavirus dovrebbe essere prolungato fino al 31 ottobre. Il nuovo scenario. - Agenzia_Ansa : FLASH | Verso la proroga dello stato di emergenza ad ottobre: lo affermano fonti di governo. Ma nessuna decisione è stata presa #ANSA - rtl1025 : ?? Si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, che potrebbe arrivare anche fino alla fine… - samontalbano49 : RT @FitSicilia_cisl: ??#ComitatoEsecutivo in corso... Momento di confronto ed analisi sullo stato della vertenzialità del comparto dei #tras… - benedetto_don : @dottorbarbieri Proroga stato di emergenza per altri 666 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza

... è stata quella di togliere l'obbligo di quarantena a chi èvaccinato: dal 16 agosto , ... Fuori dai palazzi del governo, intanto, l'sanitaria non accenna affermarsi, anzi: il 20 luglio ...... Orlando convoca i sindacati Invalidità civile, boom di richieste: piano Inps per l'L'... che normalmente avviene in 25 giorni dal momento in cui èdato l'ultimo via libera dai medici. ...Non solo i danni diretti causati da eventi caastrofici, come quelle recenti in Europa, ma anche quelli indiretti con effetto sulla salute umana. La ...«Ora stiamo riuscendo ad assumerne 189 ma non entreranno in servizio prima del prossimo anno» osserva il direttore generale. È una situazione alla quale - si ragiona a Via Ciro il Grande - è possibile ...