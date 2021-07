Stato di emergenza fino a dicembre, green pass e nuovi parametri: Consiglio dei ministri verso lo slittamento, tutti i nodi nella maggioranza (Di martedì 20 luglio 2021) Dialogo aperto, apertissimo, quasi uno scontro, tanto che il Consiglio dei ministri in programma domani va verso uno slittamento a giovedì. È nuovo braccio di ferro tra Regioni e governo sulle percentuali da definire per le nuove soglie di occupazione dei posti letto negli ospedali, che determineranno il passaggio da un colore all’altro. Ma anche dentro la maggioranza non mancano le distanze sulle misure da inserire nel nuovo decreto, ad iniziare dal tema dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Non solo: si discute animatamente anche sul green ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Dialogo aperto, apertissimo, quasi uno scontro, tanto che ildeiin programma domani vaunoa giovedì. È nuovo braccio di ferro tra Regioni e governo sulle percentuali da definire per le nuove soglie di occupazione dei posti letto negli ospedali, che determineranno ilaggio da un colore all’altro. Ma anche dentro lanon mancano le distanze sulle misure da inserire nel nuovo decreto, ad iniziare dal tema dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Non solo: si discute animatamente anche sul...

fanpage : ULTIM'ORA Lo stato d’emergenza per il Coronavirus dovrebbe essere prolungato fino al 31 ottobre. Il nuovo scenario. - Agenzia_Ansa : FLASH | Verso la proroga dello stato di emergenza ad ottobre: lo affermano fonti di governo. Ma nessuna decisione è stata presa #ANSA - rtl1025 : ?? Si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, che potrebbe arrivare anche fino alla fine… - LPincia : RT @sabrina__sf: Prorogare una stato di emergenza che non c'è per finalità di controllo politico si chiama eversione. - MarcelloLyotard : No allo Stato d'Emergenza Mercoledì 21 ore 16 Roma Pzza della rotonda Pantheon Intervenite e diffondete -