Stato d’emergenza prorogato al 31 dicembre e green pass: si decide tutto nelle prossime ore (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo valuta di estendere lo Stato di emergenza per la pandemia, in scadenza al 31 luglio, anche fino alla fine dell’anno. È quanto si apprende a pre-consiglio dei ministri in corso. La valutazione sarebbe legata da un lato alla situazione epidemiologica e alla recrudescenza del virus. Dall’altra alla tornata elettorale d’autunno. Valutazioni sono in corso in queste ore, anche se la decisione ultima verrà presa dalla cabina di regia che dovrebbe tenersi domani, prima del Cdm che darà il disco verde al nuovo decreto. Stato d’emergenza esteso al 31 dicembre: l’opzione al vaglio del governo Dunque, domani sarà la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo valuta di estendere lodi emergenza per la pandemia, in scadenza al 31 luglio, anche fino alla fine dell’anno. È quanto si apprende a pre-consiglio dei ministri in corso. La valutazione sarebbe legata da un lato alla situazione epidemiologica e alla recrudescenza del virus. Dall’altra alla tornata elettorale d’autunno. Valutazioni sono in corso in queste ore, anche se la decisione ultima verrà presa dalla cabina di regia che dovrebbe tenersi domani, prima del Cdm che darà il disco verde al nuovo decreto.esteso al 31: l’opzione al vaglio del governo Dunque, domani sarà la ...

fanpage : ULTIM'ORA Lo stato d’emergenza per il Coronavirus dovrebbe essere prolungato fino al 31 ottobre. Il nuovo scenario. - rtl1025 : ?? Si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, che potrebbe arrivare anche fino alla fine… - sole24_21 : @Agenzia_Ansa Si, che piaciuto poco a loro lo stato d'emergenza....lo stato d'emergenza ha I suoi Pro e nulla Contro - CamyGaly : RT @rtl1025: ?? Si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, che potrebbe arrivare anche fino alla fine di quest'an… - AleFiore2249 : RT @ZioKlint: La quinta proroga di uno stato d'emergenza senza alcuna emergenza, se non quella indotta dalle contromisure prese per contras… -