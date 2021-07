Stasera al Premio Charlot il ritorno di Toti e Tata (Di martedì 20 luglio 2021) di Erika Noschese Mariano Grillo, napoletano doc, vince la 33esima edizione del Premio Charlot. A deciderlo il pubblico salernitano che domenica sera ha assistito, come sempre numeroso, alla seconda serata della terza tranche della kermesse dedicata al grande vagabando. Secondo posto in classica per un altro partenopeo, Francesco D’Agostino, mentre si piazza terzo in classica il cagliaritano Francesco Porcu. A lui la giuria di qualità assegna il Premio della critica. E mentre cala il sipario sulla seconda serata dello Charlot, si prosegue a lavorare per la serata di oggi 20 luglio, (ingresso gratuito con obbligo di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 luglio 2021) di Erika Noschese Mariano Grillo, napoletano doc, vince la 33esima edizione del. A deciderlo il pubblico salernitano che domenica sera ha assistito, come sempre numeroso, alla seconda serata della terza tranche della kermesse dedicata al grande vagabando. Secondo posto in classica per un altro partenopeo, Francesco D’Agostino, mentre si piazza terzo in classica il cagliaritano Francesco Porcu. A lui la giuria di qualità assegna ildella critica. E mentre cala il sipario sulla seconda serata dello, si prosegue a lavorare per la serata di oggi 20 luglio, (ingresso gratuito con obbligo di ...

Advertising

Laura7930564897 : RT @semprevane: Premio this agiati a chiunque stasera, invece di dormire si è ritrovato qui con noi a fare questo casino. Ragazzi che forza… - Anna302478978 : @Bluefidel47 La verità non è più consentita specialmente se proveniente da un premio Nobel meglio le cazzate di G… - fedebian1 : RT @iosononicole: 13K entro stasera e vi premio tutti con un video in privato. - VArchitetto : RT @semprevane: Premio this agiati a chiunque stasera, invece di dormire si è ritrovato qui con noi a fare questo casino. Ragazzi che forza… - semprevane : Premio this agiati a chiunque stasera, invece di dormire si è ritrovato qui con noi a fare questo casino. Ragazzi c… -