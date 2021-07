Spionaggio | Pegasus | aperta inchiesta in Francia

Advertising

ANSA Nuova Europa

Un'inchiesta è stata aperta in Francia nel quadro del casosullodei giornalisti: è quanto riferisce la procura di Parigi. L'inchiesta della procura parigina è stata aperta dopo le rivelazioni sul casofatte domenica scorsa da un ......media 'Forbidden Stories' La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta dopo le accuse di... secondo cui i telefoni di diversi reporter sarebbero stati infiltrati con lo spywaredell'...Si chiama Pegasus, è un programma di spionaggio elettronico elaborato dall’azienda israeliana «Nso», venduto solo ad agenzie d’intelligence e a forze armate di nazioni straniere per combattere terrori ...La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta dopo le accuse di spionaggio a danno di giornalisti francesi per conto del Marocco mosse domenica dal ...