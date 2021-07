Spionaggio | a Parigi aperta inchiesta sul caso Pegasus

(Di martedì 20 luglio 2021) La procura diha aperto un’dopo le accuse dia danno di giornalisti francesi per conto del Marocco mosse domenica dal consorzio di media ‘Forbidden Stories’, secondo cui i telefoni di diversi reporter sarebbero stati infiltrati con lo spywaredell’azienda israeliana Nso Group. Accuse che Rabat ha seccamente respinto. Questa, si legge in una nota della procura citata da ‘Le Figaro’, è stataper una serie di presunti reati che vanno dalla “violazione della privacy” all'”accesso fraudolento” a un sistema informatico fino all'”associazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio Parigi

Adnkronos

