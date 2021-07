Sono figlio del movimento nato col G8 di Genova. A 23 anni partii per assistere alla storia (Di martedì 20 luglio 2021) Ero un ragazzo di 23 anni quando approdai a Genova. I mesi che precedettero furono colmi di letture sociali, culturali e politiche forsennate, la mia adolescenza costellata di musica suonata negli scantinati, nei pub e nei festival mentre la mia passione iniziata nella sezione sperimentale del tecnico informatico continuava nella facoltà di Ingegneria arruolandomi tra i pionieri della rete e del digitale. Ogni giorno che passava una forza più grande di me mi obbligava a non mancare quell’appuntamento con la storia, era una strana vibrazione di giustizia negata in ogni angolo della terra, di comunità insorgenti che non si rassegnavano, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Ero un ragazzo di 23quando approdai a. I mesi che precedettero furono colmi di letture sociali, culturali e politiche forsennate, la mia adolescenza costellata di musica suonata negli scantinati, nei pub e nei festival mentre la mia passione iniziata nella sezione sperimentale del tecnico informatico continuava nella facoltà di Ingegneria arruolandomi tra i pionieri della rete e del digitale. Ogni giorno che passava una forza più grande di me mi obbligava a non mancare quell’appuntamento con la, era una strana vibrazione di giustizia negata in ogni angolo della terra, di comunità insorgenti che non si rassegnavano, di ...

